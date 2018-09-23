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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 23 сентября 2018
Байер
23.09.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
62'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
81'
Желтая карточка
Ш. Белл
72'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Д. Кор
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Ю. Брандт
62'
Желтая карточка
С. Бендер
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Майнц
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
8
Вайзер
31
Кор
8
Брандт
27
Аларио
17
Бэйли
29
Хаверц
3-3-2-2
21
Мюллер
17
Баку
19
Ниахате
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
24
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Матета
9
Буркардт
Остались в запасе
Байер
Майнц
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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