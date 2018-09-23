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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 23 сентября 2018
Ренн
23.09.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
11'
А. Рабьо (АГ)
45'
А. Ди Мария
61'
Т. Менье
83'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Желтая карточка
Х. Траоре
90'
83'
ГОЛ! 1:3!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Менье
76'
Желтая карточка
А. Рабьо
63'
Желтая карточка
Х. Бернат
61'
ГОЛ! 1:2!
Т. Менье
Пас отдал
Неймар
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
19'
18'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Рабьо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-4-1-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
19
Гренье
21
Андре
17
Леа Силики
27
Бурижо
7
Сарр
99
Ньянг
4-2-3-1
1
Буффон
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Бернат
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
10
Кавани
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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