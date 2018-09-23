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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 23 сентября 2018
Лион
23.09.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
4 : 2
Завершен
Марсель
27'
У. Ауа
51'
Б. Траоре
60'
Б. Траоре
74'
Н. Фекир (П)
39'
Ф. Товен
82'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
83'
Красная карточка
Д. Чалета-Цар
82'
ГОЛ! 4:2!
К. Н'Жи
Пас отдал
Д. Пайет
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Н. Фекир
74'
66'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 3:1!
Б. Траоре
60'
ГОЛ! 2:1!
Б. Траоре
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
35'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
П. Шейх
30'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-2-1
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
24
Шейх
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
3-1-2-3-1
16
Пеле
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
14
Густаво
8
Строотман
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
Лион
Марсель
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Марсель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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