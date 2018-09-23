Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 23 сентября 2018
Атланта Юнайтед
23.09.2018, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
43'
Желтая карточка
Санни
Начало матча
Статистика матча Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+