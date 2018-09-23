Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 23 сентября 2018
Милан
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
2'
Г. Игуаин
61'
Д. Бонавентура
54'
А. Гомес
90+2'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Э. Ригони
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Х. Чалханоглу
85'
78'
Желтая карточка
А. Гомес
76'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Госенс
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Бонавентура
74'
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Калабрия
67'
Желтая карточка
Г. Игуаин
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Сусо
61'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
Желтая карточка
Д. Калабрия
51'
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Сусо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Давиде Калабрия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
9
Игуаин
3-3-1-1-2
95
Голлини
2
Толой
19
Паломино
5
Масиелло
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
99
Барроу
10
Гомес
2
Калабрия
20
Абате
20
Абате
2
Калабрия
7
Бонавентура
8
Бакайоко
8
Бакайоко
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
70
Кастильехо
20
Чалханоглу
99
Барроу
24
Ригони
24
Ригони
99
Барроу
8
Госенс
72
Иличич
72
Иличич
8
Госенс
8
Пашалич
91
Сапата
91
Сапата
8
Пашалич
Остались в запасе
Милан
Аталанта
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Милан
Аталанта
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+