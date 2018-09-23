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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Сити
Монреаль - Нью-Йорк Сити: обзор матча 23 сентября 2018
Монреаль
23.09.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
27'
М. Азира
17'
Р. Камачо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Сити
79'
Желтая карточка
Р. Матаррита
Желтая карточка
М. Азира
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Азира
Пас отдал
И. Пьятти
27'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Камачо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Монреаль
22
Юкка Райтала
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
3-4-1
1
Буш
3
Санья
16
Фанни
4
Камачо
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
22
Азира
25
Амариква
3-2-2
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
22
Матаррита
25
Шано
4
Ринг
10
Моралес
7
Вилья
14
Бергет
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Сити
22
Юкка Райтала
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
22
Юкка Райтала
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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