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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 23 сентября 2018
Касымпаша
23.09.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
45+1'
П. Сиссе
87'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
87'
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ч. Гюльселам
81'
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
В. Сары
75'
74'
Желтая карточка
Ю. Чейлан
55'
Желтая карточка
Байано
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
Аланьяспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-3-1
89
Сары
13
Бен Юссеф
31
Веньо
8
Павелка
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
4-3-1
86
Чейлан
8
Маниатис
33
Цавеллас
2
Байано
21
Н'Сакаля
5
Сакей
19
Вильяфаньес
6
Гюльселам
61
Сиссе
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
Главный тренер
Алфред Схройдер
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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