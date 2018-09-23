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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 23 сентября 2018
Серкль Брюгге
23.09.2018, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 5
Завершен
Генк
58'
Д. Бруно
43'
Л. Троссард
56'
А. Посуэло
79'
Л. Троссард
82'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Генк
82'
ГОЛ! 1:4!
Л. Троссард
Пас отдал
С. Берге
79'
ГОЛ! 1:3!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Саматта
78'
Желтая карточка
Д. Вукович
ГОЛ! 1:2!
Д. Бруно
Пас отдал
А. Лусамба
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Посуэло
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Желтая карточка
А. Лусамба
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Серкль Брюгге
6
Серж Гакпе
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-2-1
1
Нарди
55
Уэда
23
Палун
30
Мерсье
11
Лусамба
9
Бруно
1-3-2
20
Вукович
21
Уронен
16
Берге
8
Посуэло
17
Малиновский
10
Троссард
25
Саматта
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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