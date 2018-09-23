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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Бордо
Генгам - Бордо: обзор матча 23 сентября 2018
Генгам
23.09.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
70'
М. Тюрам (П)
53'
Ф. Камано
80'
Я. Карамо
90+6'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Бордо
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Н. де Превилль
80'
ГОЛ! 1:2!
Я. Карамо
Пас отдал
А. Корнелиус
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тюрам
70'
68'
Желтая карточка
Пабло
67'
Желтая карточка
Ю. Сабали
58'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Желтая карточка
Л. Фири
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Ю. Санкаре
18'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-3-1-2
1
Юнссон
29
Кербра
15
Сорбон
5
Ребошу
32
Икоко
18
Фири
17
Дидо
27
Фофана
97
Коко
26
Ру
9
Тюрам
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
94
Отавио
13
Санкаре
21
Лерагер
90
Калу
40
Камано
14
Корнелиус
Остались в запасе
Генгам
Бордо
8
Люка До
ОП
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Генгам - Бордо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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