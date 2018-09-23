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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 23 сентября 2018
Бетис
23.09.2018, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
51'
М. Бартра
68'
С. Каналес
7'
И. Уильямс
18'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
У. Симон
87'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Сидней
70'
ГОЛ! 2:2!
С. Каналес
Пас отдал
К. Тельо
68'
Желтая карточка
С. Каналес
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Бартра
Пас отдал
А. Гуардадо
51'
50'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
45'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
45'
Вторая желтая
М. Сусаета
40'
Желтая карточка
Е. Альварес
38'
Желтая карточка
М. Сусаета
18'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бетис
1
Жоэль
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Атлетик
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-2-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
26
Сидней
2
Манди
18
Гуардадо
27
Франсис
20
Ло Чельсо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
3-2-3-2
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Бетис - Атлетик
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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