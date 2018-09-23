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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 23 сентября 2018
Айнтрахт
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
26'
Ж. Фернандес
54'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Абрахам
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фернандес
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Аллан
ЦП
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
18
Де Гузман
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
22
Аллер
3-4-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
4
Орбан
4
Сараччи
44
Кампль
6
Демме
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Аллан
ЦП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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