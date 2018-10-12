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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Бразилия
Саудовская Аравия - Бразилия: обзор матча 12 октября 2018
Саудовская Аравия
12.10.2018, пятница, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Бразилия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
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