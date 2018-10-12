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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эстремадура - Кадис
Эстремадура - Кадис: обзор матча 12 октября 2018
Эстремадура
12.10.2018, пятница, 19:00
Испания. Сегунда, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
27'
И. Кечоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстремадура - Кадис
90'
+3
Желтая карточка
Алекс
81'
Желтая карточка
И. Кечоевич
Желтая карточка
Д. Капель
77'
Желтая карточка
Чули
62'
57'
Желтая карточка
Х. Мари
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Кечоевич
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эстремадура - Кадис
7
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
7
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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Эстремадура
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