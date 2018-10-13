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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Даллас
Ди Си Юнайтед - Даллас: обзор матча 13 октября 2018
Ди Си Юнайтед
13.10.2018, суббота, 23:55
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Даллас
86'
Р. Канус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Даллас
ГОЛ! 1:0!
Р. Канус
86'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
20
Хален Робинсон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Джаред Джеффри
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Даллас
14
Доминик Баджи
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
2-4-1
28
Хамид
13
Бриллант
15
Бирнбаум
20
Робинсон
10
Штибер
32
Акоста
6
Канус
32
Руни
2-3-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
13
Ульоа
21
Агилар
24
Холлингшид
37
Уррути
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Даллас
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Джаред Джеффри
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
14
Доминик Баджи
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Джаред Джеффри
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Остались в запасе
14
Доминик Баджи
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Даллас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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