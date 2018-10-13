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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Словения
Норвегия - Словения: обзор матча 13 октября 2018
Норвегия
13.10.2018, суббота, 19:00
Лига наций, группа C3, 3 тур
1 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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2 : 1
04.10.2026
Норвегия
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Уэльс
2 : 1
01.10.2026
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Норвегия
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27.09.2026
Португалия
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0 : 3
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Лига наций, 5 тур
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1 : 2
06.10.2026
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2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
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