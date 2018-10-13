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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Чехия
Словакия - Чехия: обзор матча 13 октября 2018
Словакия
13.10.2018, суббота, 16:00
Лига наций, группа B1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Словакия - Чехия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 4
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02.10.2026
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Словакия
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29.09.2026
Казахстан
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Лига наций, 6 тур
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15.11.2026
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Испания
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06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
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3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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