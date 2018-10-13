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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Германия
Нидерланды - Германия: обзор матча 13 октября 2018
Нидерланды
13.10.2018, суббота, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Германия
30'
В. ван Дейк
86'
М. Депай
90+3'
Д. Вейналдум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Германия
ГОЛ! 3:0!
Д. Вейналдум
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
К. Промес
86'
Замена
Н. Аке
️️️️
Ф. де Йонг
77'
Замена
А. Данжума
️️️️
С. Бергвейн
68'
68'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ут
Замена
К. Промес
️️️️
Р. Бабел
68'
57'
Замена
Л. Сане
️️️️
Т. Мюллер
57'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Э. Джан
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Райан Бабел
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Марк Ут
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
0
Арно Данжума
ЛВ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
3-1-3-3
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Лигт
4
ван Дейк
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
19
Бабел
10
Депай
25
Бергвейн
4-2-1-3
1
Нойер
4
Гинтер
17
Боатенг
5
Хуммельс
3
Хектор
23
Джан
6
Киммих
8
Кроос
11
Вернер
0
Ут
13
Мюллер
25
Бергвейн
0
Данжума
0
Данжума
25
Бергвейн
21
де Йонг
5
Аке
5
Аке
21
де Йонг
19
Бабел
11
Промес
11
Промес
19
Бабел
23
Джан
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Джан
0
Ут
14
Брандт
14
Брандт
0
Ут
13
Мюллер
19
Сане
19
Сане
13
Мюллер
Остались в запасе
Нидерланды
Германия
23
Йерун Зут
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Нидерланды - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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