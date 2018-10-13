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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 13 октября 2018
Лос-Анджелес
13.10.2018, суббота, 05:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
44'
К. Вела (П)
53'
А. Диоманде
58'
У. Циммерман
79'
К. Вела
80'
Э. Венгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
80'
ГОЛ! 4:1!
Э. Венгер
ГОЛ! 4:0!
К. Вела
79'
ГОЛ! 3:0!
У. Циммерман
Пас отдал
К. Вела
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Диоманде
Пас отдал
К. Вела
53'
44'
Желтая карточка
Т. Дерич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
44'
34'
Желтая карточка
М. Манотас
Желтая карточка
Д. Силва
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
15
Дилан Ремик
ЦЗ
23
Конор Донован
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
4-3-2
1
Миллер
2
Харви
21
Данило Силва
33
Бейташур
25
Циммерман
11
Ковар
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
10
Вела
25
Диоманде
2-2-1
1
Дерич
27
Гарсия
20
ДеЛаГарса
10
Мартинес
7
Бисли
19
Манотас
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
8
Жоао Моутинью
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
18
Крис Сейтц
ВР
15
Дилан Ремик
ЦЗ
23
Конор Донован
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
15
Дилан Ремик
ЦЗ
23
Конор Донован
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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