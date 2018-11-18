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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Фламенго
Спорт Ресифи - Фламенго: обзор матча 18 ноября 2018
Спорт Ресифи
18.11.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Фламенго
Желтая карточка
К. Винк
50'
Начало матча
Статистика матча Спорт Ресифи - Фламенго
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Ботафого
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19.11.2025
Спорт Ресифи
Фламенго
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Фламенго
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2 : 1
19.11.2026
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Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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Фламенго
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