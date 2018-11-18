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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сантос
Америка Минейро - Сантос: обзор матча 18 ноября 2018
Америка Минейро
18.11.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
45+1'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Сантос
62'
Желтая карточка
Б. Энрике
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Б. Энрике
Начало матча
Статистика матча Америка Минейро - Сантос
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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