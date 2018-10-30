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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 30 октября 2018
Страсбур
30.10.2018, вторник, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Лилль
81'
Д. Ленар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - Лилль
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленар
Пас отдал
Б. Корнье
81'
Желтая карточка
Ж. Гримм
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-3
21
Камара
23
Кароль
5
Коне
18
Мартинес
14
Ленар
6
Гримм
10
Корнье
3-2-2
16
Меньян
26
Пье
99
Коне
32
Ие
29
Майя
8
Шека
7
Араухо
14
Реми
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
70
Кенни Лала
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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