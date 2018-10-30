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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Герта
Дармштадт - Герта: обзор матча 30 октября 2018
Дармштадт
30.10.2018, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Герта
64'
В. Ибишевич
88'
М. Миттельштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дармштадт - Герта
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Миттельштадт
86'
Желтая карточка
В. Дарида
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
О. Дуда
43'
Желтая карточка
К. Рекик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Дармштадт
31
Макс Грюн
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-3
1
Фернандес
32
Холланд
28
Франке
23
Ридер
4
Сулу
11
Кемпе
20
Хеллер
34
Медойевич
4-1-1-2-2
1
Крафт
19
Лазаро
4
Рекик
4
Штарк
21
Платтенхардт
10
Майер
16
Дарида
8
Дуда
24
Дилросун
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
Дармштадт
Герта
31
Макс Грюн
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Дармштадт - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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