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Расписание матчей
Германия. Кубок
Редингхаузен - Бавария
Редингхаузен - Бавария: обзор матча 30 октября 2018
Редингхаузен
30.10.2018, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Бавария
8'
С. Вагнер
13'
Т. Мюллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Редингхаузен - Бавария
78'
Желтая карточка
Р. Саншеш
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Мюллер
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Р. Саншеш
Начало матча
Статистика матча Редингхаузен - Бавария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Редингхаузен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
0 : 2
31.07.2022
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 3
11.08.2019
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Редингхаузен
1 : 2
30.10.2018
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 2
18.08.2018
Динамо Дрезден
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Редингхаузен
Бавария
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