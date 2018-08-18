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Расписание матчей
Германия. Кубок
Редингхаузен - Динамо Дрезден
Редингхаузен - Динамо Дрезден: обзор матча 18 августа 2018
Редингхаузен
18.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Динамо Дрезден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Редингхаузен - Динамо Дрезден
88'
Желтая карточка
Д. Думич
59'
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
Начало матча
Статистика матча Редингхаузен - Динамо Дрезден
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Редингхаузен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
0 : 2
31.07.2022
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 3
11.08.2019
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Редингхаузен
1 : 2
30.10.2018
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 2
18.08.2018
Динамо Дрезден
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.10.2026
Магдебург
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