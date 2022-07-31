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Расписание матчей
Германия. Кубок
Редингхаузен - Хоффенхайм
Редингхаузен - Хоффенхайм: обзор матча 31 июля 2022
Редингхаузен
31.07.2022, воскресенье, 16:31
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
115'
О. Кабак
118'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Редингхаузен - Хоффенхайм
118'
ГОЛ! 0:2!
Г. Премель
Пас отдал
Ж. Рюттер
115'
ГОЛ! 0:1!
О. Кабак
Желтая карточка
P. Choroba
106'
103'
Замена
М. Богард
️️️️
К. Баумгартнер
85'
Замена
О. Кабак
️️️️
Б. Хюбнер
78'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
P. Kurzen
71'
64'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
А. Крамарич
64'
Замена
М. Даббур
️️️️
Я. Брун-Ларсен
52'
Желтая карточка
С. Руди
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
11'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Редингхаузен
31
Leon Tigges
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
39
Jonathan Riemer
ЦЗ
22
Julian Wolff
ЦЗ
3
Daniel Flottmann
ЦЗ
14
Patrick Choroba
ЦЗ
10
Kevin Hoffmeier
ЦЗ
42
Adrian Bravo-Sanchez
ЦП
11
Patrick Kurzen
ЦП
37
Mirko Schuster
ЦП
9
Damjan Marčeta
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Редингхаузен
18
Janis Buscher
ЦЗ
7
Vincent Dominic Schaub
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
23
Yassin Ibrahim
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-3-1
31
3
14
10
22
39
42
11
37
9
4-1-1-3-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
4
Пош
18
Самассеку
21
Премель
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
14
Баумгартнер
6
Богард
6
Богард
14
Баумгартнер
21
Хюбнер
5
Кабак
5
Кабак
21
Хюбнер
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
27
Крамарич
10
Рюттер
10
Рюттер
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Редингхаузен
Хоффенхайм
18
Janis Buscher
ЦЗ
7
Vincent Dominic Schaub
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
23
Yassin Ibrahim
ЦФ
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
18
Janis Buscher
ЦЗ
7
Vincent Dominic Schaub
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
23
Yassin Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Редингхаузен - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Редингхаузен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
0 : 2
31.07.2022
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 3
11.08.2019
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Редингхаузен
1 : 2
30.10.2018
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3 : 2
18.08.2018
Динамо Дрезден
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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