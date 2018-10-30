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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Райо Вальекано
Леганес - Райо Вальекано: обзор матча 30 октября 2018
Леганес
30.10.2018, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
31'
Ю. Эн-Несири
72'
Ю. Эн-Несири
15'
А. Гарсия
21'
А. Алегрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Райо Вальекано
90'
+3
Желтая карточка
А. Ба
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Весга
72'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Д. Сиовас
31'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Алегрия
Пас отдал
А. Гарсия
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Э. Веласкес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-2-1-3
13
Лунин
15
Гарсия
22
Сиовас
4
Омеруо
12
Ньом
6
Гумбау
6
Весга
14
Эрасо
25
Эль-Жар
4
Ролан
21
Эн-Несири
3-1-3-2
1
Димитриевски
5
Дорадо
2
Веласкес
30
Ба
16
Имбула
12
Бебе
8
Трехо
18
Гарсия
15
Алегрия
14
Посо
Остались в запасе
Леганес
Райо Вальекано
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леганес - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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