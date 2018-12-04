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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Леганес
Райо Вальекано - Леганес: обзор матча 04 декабря 2018
Райо Вальекано
04.12.2018, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Леганес
17'
Э. Веласкес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Вальекано - Леганес
81'
Желтая карточка
К. Омеруо
Желтая карточка
Р. де Томас
71'
69'
Желтая карточка
А. Лунин
50'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
35'
Желтая карточка
Р. Тарин
Желтая карточка
Тито
21'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Веласкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-2-2
1
Гарсия
2
Тито
2
Веласкес
5
Дорадо
10
Медран
16
Имбула
12
Бебе
14
Посо
17
Адвинкула
15
Алегрия
4-1-2-3
13
Лунин
4
Омеруо
5
Бустинса
28
Тарин
33
Сильва
6
Гумбау
14
Эрасо
24
Хуанфран
9
Мерино
4
Ролан
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леганес
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
9
Рауль де Томас
ЦФ
13
Йон Андер Серантес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Райо Вальекано - Леганес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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