Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Ноттингем Форест
Бертон Альбион - Ноттингем Форест: обзор матча 30 октября 2018
Бертон Альбион
30.10.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
52'
С. Джанко (АГ)
82'
Д. Хэскет
70'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:1!
Д. Хэскет
82'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Ж. Диаш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Джанко
52'
47'
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
42
Джейк Хэскет
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бертон Альбион
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
2-2-2
25
Евтимов
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
42
Хэскет
23
Куинн
27
Бойс
7
Экинс
4-3-2-1
15
Стил
2
Кэш
44
Хефеле
20
Доусон
17
Джанко
26
Уотсон
23
Бридкатт
23
Осборн
7
Гонсалвеш
23
Диаш
2
Судани
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ноттингем Форест
10
Маркус Харнесс
ПВ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бертон Альбион - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+