Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 30 октября 2018
Аугсбург
30.10.2018, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Майнц
40'
Ш. Белл (АГ)
86'
М. Грегоритч
105'
Каюби
19'
Ф. Мвене
45'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
Ф. Гетце
109'
ГОЛ! 3:2!
Каюби
Пас отдал
А. Финнбогасон
105'
ГОЛ! 2:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Макс
86'
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
Г. Бюссманн
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ш. Белл
40'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мвене
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Люте
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
32
Фрамбергер
8
Хедира
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
28
Хан
11
Грегоритч
3-3-1-3
27
Центнер
16
Белл
24
Бюссманн
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
2
Мвене
44
Максим
9
Онисиво
19
Квайсон
11
Уджа
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+