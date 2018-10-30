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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Фортуна
Ульм 1846 - Фортуна: обзор матча 30 октября 2018
Ульм 1846
30.10.2018, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 5
Завершен
Фортуна
15'
М. Дукщ
33'
Р. Хеннингс
37'
Д. Лукебакио
43'
Д. Лукебакио
70'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ульм 1846 - Фортуна
88'
Желтая карточка
М. Циммерманн
70'
ГОЛ! 0:5!
М. Дукщ
Пас отдал
К. Штегер
43'
ГОЛ! 0:4!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Ж. Циммер
41'
Желтая карточка
Т. Усами
37'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Ренсинг
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Д. Лукебакио
20'
Желтая карточка
А. Моралес
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Т. Усами
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ульм 1846 - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ульм 1846
2 : 3
16.05.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Оснабрюк
1 : 1
09.05.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ульм 1846
0 : 2
02.05.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 1
18.04.2026
Хавелсе
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
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