Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не сыграет в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

По информации источника, Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.Игрок восстановился от повреждения, но все еще испытывает болевые ощущения, из-за чего и пропустит кубковую игру.