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  • Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра

Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра

29 октября 2019, 20:08
4

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не сыграет в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

По информации источника, Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.Игрок восстановился от повреждения, но все еще испытывает болевые ощущения, из-за чего и пропустит кубковую игру.

  • Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года за 400 тыс. евро.
  • Матч ЦСКА – «Уфа» состоится 30 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Ульм 1846 Гогуа Седрик
Комментарии (4)
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CSKA57
1572369535
Плохо дело! На кого теперь надеяться?
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Агасфер
1572376276
К нам приехал ГогуА и не уедет нифуа...
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