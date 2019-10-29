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    Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра

    Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не сыграет в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

    По информации источника, Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.Игрок восстановился от повреждения, но все еще испытывает болевые ощущения, из-за чего и пропустит кубковую игру.

    • Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года за 400 тыс. евро.
    • Матч ЦСКА – «Уфа» состоится 30 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    29.10.2019 20:08
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5294

      Агасфер 12 часов назад

      К нам приехал ГогуА
      и не уедет нифуа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      CSKA57 14 часов назад

      Плохо дело! На кого теперь надеяться?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10080

      vladimir-7 > CSKA57 13 часов назад

      С выходом Г.Щенникова многое может измениться как в
      защите, так и в нападении.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4201

      Lester84 > CSKA57 11 часов назад

      Можно подумать, что Гогуа в защите надежда и опора)))

      0
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