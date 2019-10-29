Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не сыграет в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
По информации источника, Гогуа пропустил матчи с «Уфой», «Ференцварошем» и «Динамо» из-за дискомфорта, связанного с предыдущей травмой задней поверхности бедра.Игрок восстановился от повреждения, но все еще испытывает болевые ощущения, из-за чего и пропустит кубковую игру.
- Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года за 400 тыс. евро.
- Матч ЦСКА – «Уфа» состоится 30 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Источник: Sport24