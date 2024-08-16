16.08.2024, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ульм 1846
Ульм 1846
2-3-1-5
27
3
37
38
7
26
Реш
5
33
11
18
39
4-2-2-2
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
45
Павлович
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
37
32
32
37
7
19
19
7
11
11
11
11
33
17
Телалович
17
Телалович
33
2
Упамекано
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Кейн
9
Кейн
10
Мусиала
Остались в запасе
Ульм 1846
Бавария
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ульм 1846 - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
235
803
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ульм 1846» против «Баварии», 1/32 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ульм 1846» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»