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  • «Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 20:30
Ульм 1846
16.08.2024, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Бавария
12' Т. Мюллер 14' Т. Мюллер 79' К. Коман 90+3' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
3
Philipp Strompf
ЦЗ
37
Max Brandt
ЦП
38
Luka Hyrylainen
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
26
Ромарио Реш
АП
39
Christian Ortag
ЦФ
5
J. Reichert
(К) ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
32
Niklas Kolle
ЦЗ
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
11
Aaron Keller
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
2-3-1-5
27
3
37
38
7
26
Реш
5
33
11
18
39
4-2-2-2
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
45
Павлович
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Тель
37
32
32
37
7
19
19
7
11
11
11
11
33
17
Телалович
17
Телалович
33
2
Упамекано
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Кейн
9
Кейн
10
Мусиала
Остались в запасе
Ульм 1846
Бавария
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ульм 1846 - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
235
803
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ульм 1846» против «Баварии», 1/32 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ульм 1846»«Бавария»

Ульм 1846 – Бавария смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Бавария Ульм 1846
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