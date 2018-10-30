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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Норвич Сити
Борнмут - Норвич Сити: обзор матча 30 октября 2018
Борнмут
30.10.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
39'
Д. Станислас
72'
С. Кук
70'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Норвич Сити
ГОЛ! 2:1!
С. Кук
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Эрнандес
Пас отдал
Т. Трибулл
49'
Желтая карточка
К. Циммерманн
Желтая карточка
Д. Рико
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Дефо
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Борнмут
10
Райан Фрейзер
ЛВ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
15
Рико
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
32
Гослинг
8
Пью
16
Сурман
19
Станислас
33
Айб
9
Дефо
4-1-2-1-1
23
МакГоверн
25
Пасслак
12
Пинту
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
8
Вранчич
6
Теттей
11
Эрнандес
7
Србени
Остались в запасе
Борнмут
Норвич Сити
10
Райан Фрейзер
ЛВ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Борнмут - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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