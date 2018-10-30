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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 30 октября 2018
Ганновер-96
30.10.2018, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
20'
А. Мехмеди
90'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Желтая карточка
И. Бебу
90'
90'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Гинчек
Желтая карточка
Й. Елец
79'
72'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Уолес
72'
65'
Желтая карточка
Р. Штеффен
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Гинчек
Желтая карточка
М. Альборнос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Ганновер-96
20
Фелипе
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
3-1-3-2
33
Чаунер
6
Виммер
2
Елец
3
Антон
3
Альборнос
15
Уолес
78
Харагучи
8
Фоссум
29
Асано
9
Бебу
4-3-3
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
32
Тиссеран
21
Руссийон
27
Арнольд
37
Реджбечай
31
Герхардт
14
Мехмеди
10
Гинчек
9
Вегхорст
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
20
Фелипе
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
20
Фелипе
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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