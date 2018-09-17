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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Аталанта
СПАЛ - Аталанта: обзор матча 17 сентября 2018
СПАЛ
17.09.2018, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
50'
А. Петанья
56'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Аталанта
90'
+4
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Э. Луис
90'
+4
Замена
Э. Луис
️️️️
С. Миссироли
72'
64'
Желтая карточка
М. де Рон
Желтая карточка
Фелипе
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Петанья
Пас отдал
П. Скьяттарелла
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
50'
49'
Желтая карточка
Р. Госенс
Желтая карточка
А. Петанья
40'
36'
Желтая карточка
Э. Ригони
6'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
29
Лаццари
27
Куртич
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
7
Антенуччи
93
Фарес
37
Петанья
3-3-1-1-2
95
Голлини
5
Масиелло
2
Толой
19
Паломино
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
24
Ригони
91
Сапата
10
Гомес
6
Миссироли
25
Луис
25
Луис
6
Миссироли
Остались в запасе
СПАЛ
Аталанта
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча СПАЛ - Аталанта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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