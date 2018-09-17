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Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 17 сентября 2018
Саутгемптон
17.09.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
35'
П. Хейбьерг
65'
Д. Ингс (П)
67'
Ш. Даффи
90'
Г. Мюррэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Брайтон
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Локадия
90'
+1
Желтая карточка
А. Кноккарт
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Мюррэй
Желтая карточка
А. МакКарти
86'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Ингс
84'
77'
Желтая карточка
Д. Стивенс
76'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
И. Биссума
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ш. Лонг
76'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Эльюнусси
76'
71'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Мач
67'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
А. Кноккарт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ингс
65'
Желтая карточка
С. Соареш
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Хейбьерг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-2-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
29
Худт
23
Вестергор
21
Соареш
99
Лемина
27
Редмонд
23
Хейбьерг
10
Эльюнусси
28
Ингс
7
Лонг
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
16
Стивенс
24
Проппер
28
Биссума
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
10
Эльюнусси
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
28
Ингс
10
Дэвис
10
Дэвис
28
Ингс
7
Лонг
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Мач
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
7
Мач
28
Биссума
9
Локадия
9
Локадия
28
Биссума
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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