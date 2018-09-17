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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 17 сентября 2018
Аланьяспор
17.09.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
89'
Желтая карточка
О. Реджер Киврак
68'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-1
86
Чейлан
8
Маниатис
33
Цавеллас
2
Байано
21
Н'Сакаля
6
Гюльселам
19
Вильяфаньес
5
Сакей
61
Сиссе
3-3-1-2
1
Киврак
27
Перейра
15
Туре
57
Новак
7
Соса
10
Шахан
12
Онази
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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