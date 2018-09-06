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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коринтианс
Сеара - Коринтианс: обзор матча 06 сентября 2018
Сеара
06.09.2018, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
57'
Д. Авелар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Коринтианс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Авелар
57'
Начало матча
Статистика матча Сеара - Коринтианс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
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