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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Украина
Чехия - Украина: обзор матча 06 сентября 2018
Чехия
06.09.2018, четверг, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чехия - Украина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
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03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
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14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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