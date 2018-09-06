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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Кипр
Норвегия - Кипр: обзор матча 06 сентября 2018
Норвегия
06.09.2018, четверг, 21:45
Лига наций, группа C3, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Кипр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
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04.10.2026
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Кипр
1 : 4
15.11.2026
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1 : 1
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05.10.2026
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Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
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