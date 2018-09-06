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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Франция
Германия - Франция: обзор матча 06 сентября 2018
Германия
06.09.2018, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Франция
Желтая карточка
А. Рюдигер
88'
85'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Ройс
83'
80'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
66'
Замена
У. Дембеле
️️️️
О. Жиру
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Горецка
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ПЗ
8
Леон Горецка
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
16
Нильс Петерсен
ЦФ
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
4-1-2-1-2
1
Нойер
2
Рюдигер
17
Боатенг
5
Хуммельс
4
Гинтер
6
Киммих
8
Горецка
8
Кроос
11
Ройс
13
Мюллер
11
Вернер
4-1-2-3
23
Ареоля
15
Павар
4
Варан
5
Умтити
21
Эрнандес
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
8
Горецка
21
Гюндоган
21
Гюндоган
8
Горецка
11
Ройс
19
Сане
19
Сане
11
Ройс
14
Матюиди
12
Толиссо
12
Толиссо
14
Матюиди
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
9
Жиру
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Жиру
Остались в запасе
Германия
Франция
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
16
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
8
Тома Лемар
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
16
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Германия - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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