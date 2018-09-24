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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 24 сентября 2018
Крылья Советов
24.09.2018, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
69'
Ари
71'
Ари
81'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
81'
ГОЛ! 0:3!
М. Сулейманов
Пас отдал
П. Мамаев
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Рохель
77'
75'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
71'
ГОЛ! 0:2!
Ари
69'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Замена
С. Корниленко
️️️️
М. Канунников
66'
65'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Стоцкий
65'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Д. Ткачук
36'
Желтая карточка
С. Мияилович
32'
Желтая карточка
А. Рохель
30'
24'
Желтая карточка
У. Спайич
10'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Надсон
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-2-1-1
1
Рыжиков
30
Надсон
2
Рохель
19
Самарджич
31
Зотов
44
Башкиров
4
Чичерин
5
Антон
22
Мияилович
31
Ткачук
99
Канунников
4-1-2-1-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
77
Каборе
99
Куэва
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
2
Рохель
89
Молло
89
Молло
2
Рохель
99
Канунников
12
Корниленко
12
Корниленко
99
Канунников
99
Куэва
2
Рамирес
2
Рамирес
99
Куэва
89
Стоцкий
10
Мамаев
10
Мамаев
89
Стоцкий
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
44
Михаил Тихонов
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премье
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