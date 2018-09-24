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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Гранада
Депортиво - Гранада: обзор матча 24 сентября 2018
Депортиво
24.09.2018, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
90+1'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Гранада
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Монторо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Куини
ПЗ
1-3-1
1
Хименес
2
Симон
5
Москера
10
Хиль
4
Гомес
14
Фернандес Луна
2-1-1-1
1
Силва
16
Диас
3
Мартинес
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
Остались в запасе
Депортиво
Гранада
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Депортиво - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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