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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Даллас
Ванкувер Уайткепс - Даллас: обзор матча 24 сентября 2018
Ванкувер Уайткепс
24.09.2018, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Даллас
87'
М. Хеджес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Даллас
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Хеджес
Желтая карточка
Р. Тейберт
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Али Газаль
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
13
Кристиан Техера
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Ванкувер Уайткепс
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Даллас
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
1-2-2
4
Уостон
31
Тейберт
6
Газаль
13
Техера
9
Камара
2-2-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
11
Груэсо
13
Ульоа
37
Уррути
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Даллас
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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