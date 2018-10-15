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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Англия
Испания - Англия: обзор матча 15 октября 2018
Испания
15.10.2018, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
2 : 3
Завершен
Англия
90+8'
С. Рамос
16'
Р. Стерлинг
29'
М. Рэшфорд
38'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Англия
Желтая карточка
А. Мората
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
С. Рамос
Пас отдал
Д. Себальос
90'
+8
90'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Г. Уинкс
Желтая карточка
Д. Себальос
87'
85'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
К. Триппьер
Желтая карточка
Х. Кастро
75'
75'
Замена
К. Уокер
️️️️
Р. Баркли
Замена
А. Мората
️️️️
Родриго
73'
71'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
С. Рамос
65'
Замена
Д. Себальос
️️️️
С. Ньигес
57'
Замена
️️️️
Я. Аспас
56'
38'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Кейн
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Кейн
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Рэшфорд
12'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
12
Хонни Кастро
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Родриго
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Росс Баркли
ОП
14
Гарри Уинкс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Испания
0
Пау Лопес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Сусо
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Маркус Беттинелли
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
0
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Джеймс Мэддисон
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-2-1-2
1
Де Хеа
17
Алонсо
4
Начо
15
Рамос
12
Кастро
5
Бускетс
7
Ньигес
10
Алькантара
10
Асенсио
17
Аспас
9
Родриго
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
15
Дайер
6
Магуайр
22
Гомес
12
Триппьер
19
Баркли
3
Чилвел
14
Уинкс
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
9
Кейн
7
Ньигес
8
Себальос
8
Себальос
7
Ньигес
9
Родриго
7
Мората
7
Мората
9
Родриго
14
Уинкс
0
Чалоба
0
Чалоба
14
Уинкс
19
Баркли
2
Уокер
2
Уокер
19
Баркли
12
Триппьер
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
12
Триппьер
Остались в запасе
Испания
Англия
0
Пау Лопес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сусо
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
17
Джейдон Санчо
ПВ
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Маркус Беттинелли
ВР
19
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
0
Пау Лопес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сусо
ПВ
Остались в запасе
17
Джейдон Санчо
ПВ
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Маркус Беттинелли
ВР
19
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Испания - Англия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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