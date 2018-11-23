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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Алавес
Леганес - Алавес: обзор матча 23 ноября 2018
Леганес
23.11.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
42'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Алавес
75'
Желтая карточка
Борха
73'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
А. Ньом
62'
52'
Желтая карточка
Д. Брашанац
49'
Желтая карточка
Р. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Сильва
42'
Желтая карточка
О. Родригес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лунин
33
Сильва
22
Сиовас
4
Омеруо
28
Тарин
12
Ньом
36
Ресио
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Каррийо
4-2-1-3
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Дуарте
19
Гарсия
5
Брашанац
24
Джони
9
Кальери
19
Собрино
11
Гомес
Остались в запасе
Леганес
Алавес
13
Йон Андер Серантес
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Леганес - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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