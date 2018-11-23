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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 23 ноября 2018
Галатасарай
23.11.2018, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
90'
Н. Скубич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Коньяспор
90'
+4
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
90'
+2
Желтая карточка
С. Киринтили
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Скубич
Красная карточка
С. Азиз
88'
57'
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
О. Кабак
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
19
Вильфред Мок
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Муслера
4
Азиз
3
Майкон
5
Кабак
18
Байрам
8
Фегули
5
Фернандо
25
Мариано
8
Инан
7
Оникуру
9
Дердийок
4-1-3-1
1
Киринтили
87
Озторун
3
Дианье
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
12
Траоре
8
Евтович
18
Яхович
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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