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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 23 ноября 2018
Брюгге
23.11.2018, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Зюлте-Варегем
78'
Д. Де Фаув (АГ)
12'
Х. Харбауи (П)
44'
Т. Бонгонда
51'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Де Фаув
78'
51'
ГОЛ! 0:3!
Т. Бонгонда
44'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Н. де Паув
41'
Желтая карточка
С. Боссут
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Харбауи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2-5-2
34
Хорват
6
Пулен
44
Мехеле
25
Вормер
20
Ванакен
6
Накамба
23
Ритс
22
Мата
8
Схрайверс
7
Уэсли
3-2-2-1-1
1
Боссут
23
Бюрки
13
Хейлен
2
Де Фаув
14
Уолш
3
Бодри
14
де Паув
7
Буффель
10
Бонгонда
99
Харбауи
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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