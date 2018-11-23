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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 23 ноября 2018
Ахмат
23.11.2018, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
57'
Х. Магнуссон
90+6'
Т. Жамалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
Н. Влашич
90'
+5
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
86'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Исмаэл
86'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Мусалов
78'
76'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Т. Нисимура
72'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
57'
ГОЛ! 0:1!
Х. Магнуссон
Пас отдал
И. Обляков
Желтая карточка
О. Иванов
35'
5'
Желтая карточка
К. Бистрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦЗ
5
Магомед Мусалов
ПАЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
19
Олег Иванов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
59
Евгений Харин
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-1-3
1
Городов
3
Плиев
4
Анхель
77
Гащенков
5
Мохаммади
8
Думбия
5
Мусалов
11
Исмаэл
12
Раванелли
19
Иванов
95
Митришев
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
8
Бистрович
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
20
Нисимура
5
Мусалов
11
Мбенг
11
Мбенг
5
Мусалов
20
Нисимура
18
Кучаев
18
Кучаев
20
Нисимура
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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