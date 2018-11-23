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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 23 ноября 2018
Лион
23.11.2018, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
62'
Д. Денайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
89'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Красная карточка
Рафаэл
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Денайе
Пас отдал
М. Депай
62'
Желтая карточка
Д. Денайе
42'
39'
Желтая карточка
К. Монне-Паке
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лопеш
64
Денайе
6
Марсело
2
Рафаэл
23
Менди
21
Маршал
22
Н'Домбеле
10
Ауа
10
Фекир
9
Дембеле
10
Депай
4-2-1-3
16
Руффье
26
Дебюши
15
Колоджейчак
3
Суботич
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
22
Монне-Паке
99
Диони
10
Хазри
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
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